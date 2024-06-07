Kadını zincirle halıya bağlayıp denize attılar. İstanbul’da dehşet

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadını zincirle halıya bağlayıp denize attılar. İstanbul’da dehşet

İstanbul Büyükçekmece’de dehşet yaşandı. Denizde bulunan kadın cesedinin zincirle halıya bağlanarak denize atıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece’de denizde bir kadın cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, balıkçılar tarafından sabah saatlerinde denizde hareketsiz duran bir ceset görüldü. Olay polise haber verildi. Sahil güvenlik ekipleri cesedi kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu öğrenildi.

Kimliği belirsiz kadın cesedinin zincirle halıya bağlanıp ağırlıkla denize atıldığı ileri sürüldü.

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Balıkçı Cem Tansever, “Vallahi biz olayı görmedik sabahleyin geldiğimizde limanda polis ekipleri vardı söylenene göre balıkçı arkadaşlar denizde bir kadına ait ceset görmüşler. Polislere, sahil güvenliğe haber vermişler cesedi denizden çıkartıp buraya koymuşlar. Olay yeri inceleme yaptı. Polis cesedi aldı gerekli araştırmaları yapmak için götürdüler” dedi.

Üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılan cesedin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

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