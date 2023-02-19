Kadınlara çok özel bilgiler

KÜRTAJ SONRASI KANAMA KAÇ GÜN SÜRER?

Kürtaj veya daha doğru tabirle küretaj genel anlamda rahim içi istenmeyen bir gebeliğin tahliyesi anlamına gelir. Tıbbi literatürde gebelik sonlandırma, gebelik terminasyonu ya da dilatasyon-küretaj olarak geçmektedir. Halk arasında küretaj (kürtaj) kürtaş, kurtaş, kortaj ya da çocuk aldırma gibi tabirlerle ifade edilmektedir. Küretaj aslında bir anlamda tüm rahim içinin temizlenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela hamile olmayıp uzamış, anormal âdet kanamaları ile başvuran hastalarda da hem tanı hem tedavi amacıyla küretaj tekniği kullanılabilir.

Kürtajdan sonraki 5 gün içerisinde gittikçe azalan kanamalar meydana gelebilmektedir. Bu kanamalar bu süreç için çok doğaldır. Çeşitli durumlarda kanama ile beraber ufak pıhtı ya da parçalar gözlemlenebilmektedir. Ancak kanama gittikçe şiddetleniyor ve azalmıyorsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir.

LOHUSALIK KAÇ GÜN SÜRER?

Lohusalık ya da loğusalık bir kadının doğum yaptıktan sonra yaşadığı yaklaşık 6 haftalık süreci kapsayan döneme verilen isim olarak bilinir. Bu dönem, kadınların gebelikte, metabolizma ve genital sistem oluşan değişimlerin geriye döndüğü süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Lohusalıkta hormon seviyeleri ve rahim boyutları gebelik öncesi seviyelere gerilemektedir. Bu dönem ortalama 42 gün sürmektedir.





MİDE ÜŞÜTMESİ KAÇ GÜN SÜRER?

Halk arasında mide üşütmesi olarak bilinen rahatsızlık ise bağırsakların viral enfeksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişiler enfeksiyonu; virüsle kontamine olmuş gıdaların tüketilmesi, enfeksiyonu geçirmekte olan kişilerle yakın temas edilmesi sonucu kapabilmektedir. Mide üşütmesi belirtileri, virüs vücuda alındıktan 1-3 gün sonra ortaya çıkmaktadır ve semptomlar genelde birkaç gün içerisinde düzelirken bazı kişilerde iyileşme 10 güne kadar uzayabilmektedir.

MİYOM KANAMASI KAÇ GÜN SÜRER?

Miyom kanaması, özellikle submüköz miyom adı verilen rahim iç tabakasında yerleşen miyomlarda olan kanamalara verilen addır. Ancak bazı rahim kas tabakası içine yerleşen miyomlarda da kanama olabilmektedir.

Miyom kanamasının kaç gün süreceğini önceden bilmek mümkün olmayacaktır ancak rahim iç tabakasında yerleşen miyomlarda kanama daha uzun sürmektedir. Bazen bu kadınlarda adet kanaması kesilmeden 10-20 gün kadar sürebilmektedir. Hatta bazı hastalar 2 ay boyunca sürekli kanamalarının devam ettiğini söylemektedirler.

LEKELENME KAÇ GÜN SÜRER?

Lekelenme, adet (regl) kanamasından farklı olarak, menstrüasyon döneminin başlangıcında, sonunda, belli ya da belirsiz dönemlerde görülebilen, az miktardaki kanama olarak tanımlanır. Lekelenmenin adet döngüsü ile düzenli seyrettiği vakalar da bulunmaktadır ve özellikle bir sonraki adet kanamasından 14 gün önce gerçekleşen yumurtlama dönemini takiben, lekelenme olabilmektedir.

Bu tip vakalarda kanama genellikle 1-2 gün ile sınırlı olmaktadır. Bazı kişilerde bu tarz lekelenme düzenli şekilde oluşabilmektedir. Lekelenme şeklinde kanama, travmalara bağlı olarak görülebilmektedir. Bu tip lekelenmelere çoğunlukla karın ağrısı eşlik etmektedir.

MENENJİT KAÇ GÜN SÜRER?

Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması olarak tanımlanan menenjit, acil tıbbi müdahale gerektiren bir hastalık olarak bilinmektedir. Bu hastalıkta virüsler en sık nedenidir ve bununla beraber, bakteriler, mantarlar veya parazitler de menenjite sebep olabilmektedir.

Kişinin yaşına ve risk faktörlerine bağlı olarak antibiyotik tedavisinin süresi 7-21 gün boyunca değişebilir. Ayrıca ateş, terleme, kusma nedeniyle kaybedilen sıvılar yerine konulmaktadır. Bazı vakalarda beyindeki ödemi azaltmak için streoid ilaçlar (kortizon tedavisi) verilebilmektedir.