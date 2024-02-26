Kadınlara özel pirinç toniği ne işe yarar

Ciltte çeşitli nedenlerle lekeler oluşabilir. Bunlar arasında güneş ışınları, makyaj ürünleri, yaşlanma, hormonlar, genetik faktörler sayılabilir. Bu lekeler cilt görünümünü bozar ve kadınların rahatsız olmasına neden olur. Cilt lekeleri için doktora danışmak ve uygun tedaviyi almak önemlidir. Ancak hafif ve basit lekeler için evde hazırlayabileceğiniz bir tonik de işe yarayabilir. Bu tonik pirinç suyu ile yapılır.

PİRİNÇ SUYU TONİĞİ NASIL YAPILIR?

Pirinç suyu toniği için malzemeler şunlar:

1 kavanoz

1 çay bardağı pirinç

2 nohut

Su

Hazırlanışı

Pirinci iyice yıkayın ve kavanoza koyun.

Su kaynatın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan suyu kavanoza ekleyin. Suyun pirinci tamamen kaplamasına dikkat edin.

Küflenmeyi önlemek için 2 nohut atın.

Kavanozun ağzını temiz bir bezle örtün.

Kavanozu 15 gün boyunca karanlık ve serin bir yerde bekletin.

PİRİNÇ SUYU TONİĞİ NASIL KULLANILIR?

Her akşam yatmadan önce cildinizi temizleyin.

Pamuk yardımıyla pirinç suyu toniğini lekeli bölgelere uygulayın.

Toniğin cildinize iyice nüfuz etmesi için 15-20 dakika bekleyin.

Ilık suyla yüzünüzü durulayın.

Nemlendirici sürün.

PİRİNÇ SUYU TONİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Cildi besler ve nemlendirir. Pirinç suyu, C vitamini, B vitaminleri, amino asitler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu maddeler cildin sağlıklı ve canlı kalmasına yardımcı olur.

Cildi aydınlatır ve lekeleri azaltır. Pirinç suyu, cilt tonunu eşitleyerek cildi daha parlak ve pürüzsüz hale getirir. Ayrıca ciltteki koyu lekeleri, güneş lekelerini ve yaşlılık lekelerini hafifletir.

Cildi sıkılaştırır ve kırışıklıkları önler. Pirinç suyu, ciltteki kolajen üretimini artırarak cildin elastikiyetini ve esnekliğini korur. Böylece ciltteki sarkma ve kırışıklık oluşumu geciktirilir.

Cildi temizler ve siyah noktaları giderir. Pirinç suyu, ciltteki fazla yağı ve kirleri nazikçe temizler. Aynı zamanda gözenekleri sıkılaştırarak siyah nokta oluşumunu engeller.

PİRİNÇ SUYU TONİĞİ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?



Toniği kullanmadan önce cildimizi iyice temizlemeliyiz. Kirli bir cilde tonik uygulamak, toniğin etkisini azaltabilir ve ciltte tahrişe neden olabilir.

Toniği düzenli olarak kullanmalıyız. Genelde günde bir veya iki kez kullanım önerilir. Ancak cilt tipinize ve ihtiyacınıza göre kullanım sıklığını ayarlayabilirsiniz.

Toniği kullandıktan sonra nemlendirici sürmeliyiz. Pirinç suyu toniği cildi kurutabilir. Bu nedenle cildin nem dengesini sağlamak için nemlendirici kullanmak önemlidir.

Toniği kullandıktan sonra güneş koruyucu kullanmalıyız. Pirinç suyu toniği cildi güneşe karşı hassaslaştırabilir. Bu yüzden güneşe çıkmadan önce güneş koruyucu bir krem sürmeliyiz.

Toniği aşırı kullanmamalıyız. Fazla kullanım cildin kurumasına, tahriş olmasına veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Her şeyde olduğu gibi pirinç suyu toniğinde de ölçülü olmalıyız.