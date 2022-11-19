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40 yaş üstü dikkat. Bu besinleri mutlaka tüketin. Kadınlara sağlıklı yaşam önerileri

Nöroloji Uzmanları, “Kadınlar 40’lı yaşlardan itibaren meme kanseri riskindeki artıştan kemik erimesine kilo alımından cinsel hormonların azalmasına kadar pek çok sorunla karşı karşıya kalır’’ hatırlatması yaparak kadınları uyardı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:10
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Kadınlara sağlıklı yaşam önerileri. 40 yaş üstü dikkat. Bu besinleri mutlaka tüketin

40 yaş üstü dikkat. Bu besinleri mutlaka tüketin. Kadınlara sağlıklı yaşam önerileri
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40 yaşından sonra kadınlarda baş gösteren sağlık sorunları korkutuyor. Bu süreçte besinlerin de önemi arttı.

Besinler şu şekilde:

1. Yeşil sebzeler
2. Yulgur
3. Lahana
4. Keten tohumu
5. Soya fasulyesi
6. Böğürtlen
7. Çilek
8. Avokado
9. Pancar
10. Muz
11. Yeşil ve siyah çay
12. Mantar
13. Soğan

Uzmanlar, ancak yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ve düzenli kontrollerle bu süreci sağlıklı geçirmenin mümkün olduğunu ifade ederek tavsiyelerini şu maddelerle sıraladı:

1-Beslenme düzeninize dikkat edin
2-İyi bir uyku rutini yaratın ve sürdürün
3-Meme muayenenizi ihmal etmeyin
4-Yaşamsal öneme sahip testleri aksatmayın
5-Kalsiyumla dost olun kemiklerinizi koruyun
6-Vücudunuzu ve beyninizi beslemek için protein tüketin
7-Düzenli egzersiz yapın
8-Beyninizi aktif tutun
9-Stresinizi kontrol altında tutun
10-Bağırsak sağlığınızı koruyun
11-Diyabete karşı önlem alın
12-Daha fazla su için

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