40 yaş üstü dikkat. Bu besinleri mutlaka tüketin. Kadınlara sağlıklı yaşam önerileri

40 yaşından sonra kadınlarda baş gösteren sağlık sorunları korkutuyor. Bu süreçte besinlerin de önemi arttı.

Besinler şu şekilde:

1. Yeşil sebzeler

2. Yulgur

3. Lahana

4. Keten tohumu

5. Soya fasulyesi

6. Böğürtlen

7. Çilek

8. Avokado

9. Pancar

10. Muz

11. Yeşil ve siyah çay

12. Mantar

13. Soğan

Uzmanlar, ancak yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ve düzenli kontrollerle bu süreci sağlıklı geçirmenin mümkün olduğunu ifade ederek tavsiyelerini şu maddelerle sıraladı:

1-Beslenme düzeninize dikkat edin

2-İyi bir uyku rutini yaratın ve sürdürün

3-Meme muayenenizi ihmal etmeyin

4-Yaşamsal öneme sahip testleri aksatmayın

5-Kalsiyumla dost olun kemiklerinizi koruyun

6-Vücudunuzu ve beyninizi beslemek için protein tüketin

7-Düzenli egzersiz yapın

8-Beyninizi aktif tutun

9-Stresinizi kontrol altında tutun

10-Bağırsak sağlığınızı koruyun

11-Diyabete karşı önlem alın

12-Daha fazla su için