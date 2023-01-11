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Uzmanından kadınlara ‘yüksek topuklu ayakkabı’ uyarısı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, yüksek topuklu ayakkabıların sadece ayaklara değil, vücuda da ciddi zararı olduğunu belirterek kadınların ayakkabı seçiminde sağlıklarında göz önünde bulundurmasını tavsiye etti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 14:09
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Kadınlara ‘yüksek topuklu ayakkabı’ uyarısı

Uzmanından kadınlara ‘yüksek topuklu ayakkabı’ uyarısı
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Türkiye’de kadınların daha alımlı ve güzel görünmek uğruna kullandığı yüksek topuklu ayakkabıların çeşitli sağlık sorunlarına da sebep olduğu belirtildi.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, özellikle genç kadınlar tarafından çok fazla tercih edilen yüksek topuklu ayakkabıların zarif ve şık bir görünüm sağladığı kadar sakıncalarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek ayakkabılarda 4,5 santimden fazla olan topuğun anatomik sistemi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

“KADINLARIMIZIN AYAKKABI TOPUĞUNU ABARTMAMASINI TAVSİYE EDİYORUZ”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Güngör, en şık ve en güzel şekilde giyinmenin her kadının hakkı olduğunu ancak özellikle ayakkabı seçiminde abartılan topukların ileride sıkıntıya neden olduğunu belirterek, “Topuk yüksekliği 4,5 santimetreden daha fazla olduğunda normal anatomik yürüyüşü sağlayan sistemler olumsuz yönde etkilenir. Ağırlık ve basınç öne doğru daha fazla kayar. Özellikle sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda ‘hallux valgus’ diye adlandırdığımız başparmakta şekil bozukluğu ve iç yanında ağrılı kemik çıkıntısı oluşumu, çekiç parmak deformitesi, parmak üstünde yine dar ayakkabı giymeye bağlı olarak nasır meydana gelir. Bu sorunların tedavisinde gece atelleri, silikon makaralar, ayakkabıyı değişikliği veya ameliyat gerekebilir. Bu nedenle kadınlarımızın ayakkabı topuğunu abartmamasını tavsiye ediyoruz” sözlerini söyledi.

“KAZALARA DA DAVETİYE ÇIKARIYOR”

Uz. Dr. Güngör, yüksek topuklu ayakkabıların yürüyüşü zorlaştırması nedeniyle birçok kadının başına istenmedik kazaların da geldiğini belirterek, “Zemini iyi kavrayamadığı için yüksek topuklu ayakkabı giyen hanımlarda daha çok ayak bileği burkulması ve düşmeler yaşanıyor. Bunun yanında uzun süreli kullanıma bağlı aşırı yüklenme ve ayak tabanındaki yağ dokusunun incelmesine bağlı olarak ayak tarak kemiklerinde ve ayak tabanında ağrı oluşur. Bu nedenle topuklu ayakkabı giyiminde hekim olarak ölçünün kaçırılmamasını tavsiye ediyoruz” diyerek kadınların güzel ve şık görünümü düşünürken sağlıklarını da düşünmelerini önerdi.

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