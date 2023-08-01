Kadınlarda alkole bağlı ölüm oranları artıyor

Editör: Ersoy Özdem

Madde Kullanımı ve Bağımlılığı kurumu tarafından 28 Temmuz'da yayınlanan soruşturma raporuna göre, 1999'dan 2020'ye kadar alkole bağlı 605.948 ölümü incelendi. Bu ölüm kayıtlarına yaralanmalar, cinayetler veya alkol kullanımıyla dolaylı olarak bağlantılı ölümlerin dahil olmadığı belirtilirken, araştırmacılar, erkeklerin ölme olasılığının kadınlara göre 2,88 kat daha fazla olduğu ve alkole bağlı ölümlerin hem erkekler hem de kadınlar için yükselme eğiliminde olduğu sonucuna vardı.

Bununla birlikte, aynı dönemde kadınlar arasındaki ölüm oranı daha hızlı artarak 2018 ile 2020 arasında yüzde 14,7'ye, aynı iki yılda erkeklerde ise yüzde 12,5'e yükseldi.

Konuyla ilgili konuşan uzman bir doktor, ‘‘konu, içmenin etkileri olduğunda erkekler ve kadınlar arasında fizyolojik bir fark olduğunu ve bu da kadınların alkolü erkekler kadar hızlı metabolize etmelerini zorlaştırdığını’’ söyledi.

Uzman isim, "alkolü sindirdiğimizde, alkol dehidrojenaz adı verilen bir enzimle sindirilir. Kadınlar tipik olarak bu enzimin daha düşük miktarlarına sahiptir, bu nedenle onları daha toksik etkilere ve olumsuz uzun vadeli etkilere maruz bırakır. Karaciğer hastalığı, pankreatit, kalp yetmezliği ve bunun da ötesinde, düşük doğurganlık oranları, erken menopoz, kolon kanseri ve meme kanseri gibi hastalıklara yakalanma oranları yükselir’’ dedi.