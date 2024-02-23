Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı kesiyor. Mide ve bağırsak gazlarını gideriyor. İşte o ot

Doğal bitkiler sağlığımız için giderek daha önemli hale geliyor. Süsen otu, kadınlarda beyaz akıntıyı durdurabilen, mide ve bağırsaklardaki gaz sorununu çözebilen bir bitki olarak karşımıza çıkıyor.

Süsen otu nedir?

Süsen otu, süsengiller familyasına ait, Nisan - Haziran aylarında çeşitli renklerde ve hoş kokulu çiçekler açan, 30-80 cm uzunluğunda, soğanlı ve çok yıllık bir ottur. Çiçekleri, dalların ucunda salkım şeklinde görülür.

Bitkinin dış kısımları soyularak kurutulur ve menekşe kökü olarak adlandırılır. Süsen otu, uçucu yağ, sabit yağ, müsilaj, nişasta, tanen, şeker, iridin ve reçine gibi bileşikler içerir. Türkiye’de 20 civarında türü bulunur.

Süsen otunun faydaları şunlardır:

Küçük dozlarda alındığında, astım ve bronşit hastalıklarına iyi gelir. Göğsü rahatlatır. Balgamı atılmasını sağlar.

Büyük dozlarda alındığında, kusmaya neden olur. Mide ve bağırsaklardaki gazı azaltır.

Vücuttaki fazla suyu dışarı atar. Kadınlarda beyaz akıntının kesilmesine yardımcı olur. Dıştan uygulandığında, yaraların iyileşmesine katkıda bulunur.

Vajinal akıntı nedir?

Vajinal akıntı, vajina ve rahim ağzı bezlerinden salgılanan bir sıvıdır. Bu sıvı, vajina ve üreme organlarını temiz ve sağlıklı tutmak için her gün vajinadan akarak eski hücreleri ve artıkları uzaklaştırır.