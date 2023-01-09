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Kadınların böbrekleri daha sağlam

ABD'de, böbrek hasarı üzerine araştırma yapıldı. Araştırmanın bulguları, Cell Reports dergisinde yayınlandı. Araştırmada kadınlar ve erkekler karşılaştırıldı. Kadınların, erkeklere göre böbrek hasarını daha kolay atlatabileceği keşfedildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:58
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Kadınların böbrekleri daha sağlammış

Kadınların böbrekleri daha sağlam
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Bilim insanları, kadınların avantaja sahip olduğunu saptadı. Dişi olmanın, ferroptoza karşı çarpıcı koruma sağladığı keşfedildi.

Duke Üniversitesi'nde fareler üzerinde yapılan çalışma, kadınların moleküler seviyede avantaja sahip olduğunu, bunun, kadınları böbrek hasarında meydana gelen bir hücre ölümü türünden koruduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın yazarı Dr. Tomokazu Souma, "Böbrek hastalıkları her yıl dünyada 850 milyondan fazla insanı etkiliyor. Dolayısıyla kadınların böbreklerinin neden kronik ve akut hasardan daha fazla korunduğunu anlamak önemli." diye konuştu.
Çalışmada, daha önce böbrek hastalıklarında kilit rol oynadığı keşfedilen, demir ve oksidatif strese bağlı ortaya çıkan ferroptoz adlı bir çeşit hücre ölümüne odaklanıldı. Souma, bulgularının, gelecekte her iki cinsiyette böbrek hasarı tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

AA'nın haberine göre, araştırmacılar, fareler üzerinde özel bir tür genetik analiz yöntemi kullandı. Çalışma sırasında dişi olmanın, özel bir yolla ferroptoza karşı çarpıcı bir şekilde koruma sağladığı keşfedildi. Yine kadınlarda bu özel yolun çok aktif olduğu, erkeklerde ise testosteron hormonunun, bu yolun aktivitesini azalttığı, bunun da ferroptozu kolaylaştırdığı ve böbrek hasarında hücre direncini baltaladığı tespit edildi.

AA

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