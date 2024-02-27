Kadınların bu bitkiden uzak durması gerekiyor

Beth Root bitkisi, Kuzey Amerika’da doğal olarak büyüyen çok yıllık bir bitkidir ve kadın sağlığı için önemli faydaları vardır. Fakat bu bitkiyi kullanırken çok dikkatli olunması gerekir. İşte detaylar…

Beth Root bitkisi, negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olur. En önemli faydası ise, aşırı kanamayı durdurma, PMS belirtilerini hafifletme ve doğum öncesi ve sonrası rahim kaslarını güçlendirme yeteneğidir.

Beth Root bitkisinin Latince adı Trillium erectum’dur. Bitki, sabit yağlar, uçucu yağlar, saponinler, sapojeninler, nişasta, reçine ve tanen gibi bileşikler içerir. Zambakgiller familyasından bir bitkidir. Eskiden “doğum kökü” olarak da bilinirdi. Çünkü Yerli Amerikalılar, doğum yaparken bu bitkiden yararlanırlardı.

Beth Root bitkisi, başta ağır ve ağrılı adet kanamaları olmak üzere, birçok kadın hastalığına iyi gelirdi. Ayrıca, iltihap giderici, öksürük kesici ve kanayan basur, ishal, varis ve çürük gibi durumlarda da tedavi amaçlı kullanılırdı. Düzensiz adet kanamaları, adet sancısı, fazla vajinal akıntı gibi kadın hastalıklarını iyileştirmek ve doğumu kolaylaştırmak için de tercih edilirdi.

NASIL KULLANILIR?

Bitkinin kurutulmuş kökleri, tıbbi olarak en çok kullanılan kısımdır. Fakat yaprakları ve kokulu çiçekleri de bazen bitkisel ilaç yapımında kullanılır. Genç sürgünleri ise salatalara taze olarak katılabilir. Bitkinin kökünden tentür, şurup veya çay yapılabilir. Dozaj, kişinin yaşına, kilosuna, sağlık durumuna vb. göre değişir, bu yüzden herhangi bir yan etki yaşamamak için dozaj konusunda bir uzmanla görüşmek gerekir.

YAN ETKİLERİ

Yanlış veya fazla dozda alındığında mide ve bağırsak rahatsızlıklarına sebep olur. Kusma sık görülen bir yan etkidir. Ayrıca ciltte tahrişe de neden olur. Hamile kadınlarda düşük riskini artırabilir ve kalp hastalıklarını şiddetlendirebilir. Bu yüzden mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.