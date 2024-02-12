Mucize ot şeker hastalarına böyle iyi geliyor

Erhan Songür
Mucize ot şeker hastalarına böyle iyi geliyor
Az miktarda verildiği takdirde kandaki şeker miktarını düşüren keçisedefi otu dikkat çekti.

Doğal ürünler, sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi oluyor. Bu ürünlerden biri de, şifalı bir bitki olan keçisedefi otudur.

KEÇİSEDEFİ OTU NEDİR?

Keçisedefi otu, baklagiller familyasına ait, yaz aylarında mor renkli çiçekler açan, 50 - 100 cm uzunluğunda, çok yıllık bir ottur. Yaprakları koyu yeşil renklidir. Çiçekleri, gövde ve dalların ucunda salkım halindedir.

Meyvesi; kırmızımsı kahverengi, tüysüz ve çok tohumludur.

Bitkinin toprak üstü kısımlarında “tanem” ve “galegin” isimli alkoloid ve acı maddeler bulunur. Bitkinin tamamı toplanarak kurutulur.

KEÇİSEDEFİ OTUNUN FAYDALARI

Anne sütünü artırıcı etkisi vardır. Küçük dozlarda kullanıldığında kan şekeri seviyesini düşürür. Fazla kullanılmamalıdır.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş bitkiden (sap, yaprak ve çiçek) 1 tatlı kaşığı alınır ve 1 bardak kaynar suya atılır. 10-15 dakika demlenmesi beklenir. Günde iki defa birer bardak içilir.

Yüksek dozda alınması sakıncalıdır.

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