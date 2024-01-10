Kadınları güzelleştiren karışım ortaya çıktı

Cilt lekeleri, birçok kişinin başına gelen ve görünümüne gölge düşüren bir cilt problemidir. Bu lekelerin sebebi genetik, çevresel, hormonal veya iltihaplı olabilir. Cilt lekelerinden kurtulmak için doğal yöntemlerden biri de limon suyu kürüdür.

Limon suyu kürü, cilt lekelerini nasıl yok eder?

Limon suyu kürü, cilt lekelerini temizlemek için doğal bir asittir. Limon suyu, ciltteki melanin pigmentini azaltarak lekelerin rengini açar. Ayrıca cildi arındırır, sıkılaştırır ve parlaklık verir.

Limon suyu kürünü iki günde bir gece yatmadan önce lekeli bölgelere sürerek uygulayabilirsiniz.

YAPILIŞI

Malzemeler

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı su

2 çay kaşığı sirke

Bir kaseye malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Kürü lekeli cilt alanlarına pamuk yardımıyla uygulayın. Sabah kalktığınızda cildinizi ılık suyla yıkayın. Bu kürü iki günde bir yapın.