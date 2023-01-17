17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kadınların kavgası erkeklere taş çıkarttı

İstanbul'un çeşitli noktalarında yaşanan tekme, yumruk, sopa ve fırçalı kavgalar kameralara yansıdı. Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bir grup birbirine girerken, Sütlüce’de bir kişi sopalarla öldüresiye dövülürken, Aksaray’da da kadınlar kavga etti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:01
Takip Et

Kadınların kavgası erkeklere taş çıkarttı

Kadınların kavgası erkeklere taş çıkarttı
+
Aa
-

İHA'nın haberine İstanbul’un çeşitli noktalarında şahıslar arasında tekme, yumruk ve fırçalı kavgalar yaşandı. Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. 

Kavgayı güven timleri ayırırken, taraflar emniyete götürüldü. Kasımpaşa’da da tadilatta olan bir otelin camlarını kıran şahıs, kendisine tepki gösteren adama saldırdı. Adamın aynı şekilde karşılık vermesi üzerine şahıs kaçmak zorunda kaldı. Adam ise onu fırçayla arkasından kovaladı. Sütlüce’de de bir kişi, iki şahıs tarafından sopalarla öldüresiye dövüldü.

KADINLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Fatih Aksaray’da da birkaç kadın, pazar tezgah yeri yüzünden birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar birbirine girdi. Vatandaşlar araya girerek kadınları ayırdı. 

Bahçelievler Yenibosna metrobüs durağında ise üstgeçit merdivenlerinde bir şahıs, bağırarak vatandaşlara rahatsızlık verdi. Bunu duyan güvenlik görevlileri adamı etkisiz hale getirerek muhafaza altona aldı.

Ardından da polis ekiplerine teslim etti. Yaşanan kavgalar ise cep telefonu kameralarına yansırken, olaya karışanların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
3
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
4
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
5
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
6
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
7
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.