Kadınların kavgasını erkekler bile ayıramadı! Kafede saç baş birbirine girdiler

Elazığ’ın merkez Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir kafede kadınlar arasında büyük bir kavga meydana geldi.

Erkeklerin kavgasını aratmayan olayla ilgili edinilen bilgiye göre, kafede oturan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı.

KADINLAR SAÇ BAŞ BİRBİRİNE GİRDİ

Kadınlardan birinin masada bulunan malzemeyi diğer kadınlara fırlamasıyla ortalık alevlendi. Malzemelerin adeta havada uçuştuğu kavgada kadınlardan biri tekme ile karşı tarafa saldırınca kavga büyüdü.

KAFENİN KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI

Bazı müşteriler mekandan korkarak dışarı kaçarken, diğer müşteriler kavgayı zorlukla ayrıldı. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.