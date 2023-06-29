Kadınlarına parka bile gitmeyi yasaklayan Taliban: Rahat yaşamaları için gerekli adımları attık

Singapur’un Asya-Pasifik’te yayın yapan CNA kanalının haberine göre, Taliban’ın en üst düzey lideri Ahundzade’nin Kurban Bayramı açıklaması kamuoyuna duyuruldu.

Ahundzade bayram mesajında İslam Emirliği yönetimi altında kadınların zorla evlendirilmeleri de dahil olmak üzere pek çok geleneksel baskıdan kurtarılmaları için somut önlemler alındığını ve “kadınların şeriat haklarının korunduğunu” söyledi.

Mesajda ayrıca, “Toplumun yarısı olan kadınların şeriata göre rahat ve müreffeh bir yaşam sürmeleri için gerekli adımlar atılmıştır” denildi.

Mesaj Arapça, Dari, İngilizce, Peştuca ve Urduca olmak üzere beş dilde yayınlandı. Ahundzade türban takılmasıyla ilgili 20 yıllık ABD işgalinin olumsuz etkilerinin yakında sonra ereceğini söyledi ve “Kadınların özgür ve onurlu bir insan olarak statüsü yeniden tesis edildi ve tüm kurumlar evlilik, miras ve diğer hakların güvence altına alınmasında kadınlara yardım etmekle yükümlü kılındı” diye ekledi.