Kadir Ezildi’nin nişanlısının türbansız hallerini paylaşmışlardı! Söylemezsem Olmaz ekibi önce ifşa etti sonra özür diledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kadir Ezildi’nin nişanlısının türbansız hallerini paylaşmışlardı! Söylemezsem Olmaz ekibi önce ifşa etti sonra özür diledi

Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen’in türbansız halini Söylemezsem Olmaz programında ifşa edilmişti. Gelen tepkiler sonrası Söylemezsem Olmaz ekibi özür diledi.

Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen Kadir Ezildi ve nişanlısı Söylemezsem Olmaz programındaki skandalla sarsılmışlardı. Nişanlısı Gamze Türkmen’in başı açık hallerini paylaşan Söylemezsem Olmaz ekibine Kadir Ezildi yasal işlem başlattığını duyurmuştu. Tepkiler sonrası özür dilediler.

"Bu görüntüler içeriden gizli çekiliyor" diyen Hande Sarıoğlu "Bu görüntülerin çekildiğinden Gamze'nin haberi var mı?" diye sordu. Didem Delen'se "Asıl bize gönderildiğinden haberi var mı?" diyerek tepki çekti.

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YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Programa sert tepkiler gelirken Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'den de konuyla ilgili sert açıklama geldi. Avukatı bir açıklama yaptı ve "Bu durum, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde açık bir hak ihlalidir" denilerek, gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı açıklandı.

Sosyal medya kullanıcıları, ifşa olarak adlandırılan bu fotoğrafa tepkilerini sürdürürken ifşa yapan programcılardan özür geldi. Özür bir garipti...

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ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK...

Hande Sarıoğlu "Haberleriniz varsa bize iletebileceğiniz bir ihbar hattımız var. Gönderin yayınlayalım gerçi sizin gönderdiğiniz haberleri haber yaptığımız için tepki aldığımız doğrudur ama bunları biz çekmiyoruz siz bunları gönderiyorsunuz biz bunları haberleştiriyoruz" dedi.

Kadir Ezildi’ye büyük ayıp! Nişanlısının türbansız hali ifşa edildiKadir Ezildi’ye büyük ayıp! Nişanlısının türbansız hali ifşa edildi

“BU GÖRÜNTÜLERİ BİZ ÇEKMEDİK”

Hande Sarıoğlu daha sonra ise "Yayınımızda Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze ile ilgili bir haber paylaştık. Bununla ilgili de bir yanlış anlaşılmayı gidermek istiyoruz. Şöyle ki dün biz programımızda Gamze Türkmen'in başı açık hallerini paylaştık ama bu görüntüleri biz çekmedik. Diğer sosyal mecralarda yayınlandığını bildiğimiz görüntüleri sizlerle paylaştık. Manevi bazı duyguları bildiğimizi iletmek isteriz. Bu konuyla ilgili de Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'den özürlerimizi dileriz. Dikkatinizi çekmek isteriz ki bunu biz çekmedik bunlar bize akrabaları tarafından iletildi. Sevgili Gamze sen de arkadaşlarına dikkat et" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada bu özür de gündeme geldi ve bu anları duyanlar "Bu nasıl özür?", "Çıplak olsa onu da mı koyacaksınız?", "Özrü kabahatinden büyük" yorumlarında bulundu.

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