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Kadir Has Üniversitesi akademik personel alacak

Kadir Has Üniversitesi, bünyesinde Profesör olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:15
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Kadir Has Üniversitesi akademik personel alacak

Kadir Has Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Kadir Has Üniversitesi, bünyesinde Profesör olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz iktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelığj'nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel istihdam Yönergesi nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyesi" alınacaktır, ilana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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