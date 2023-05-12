Kadir adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Kadir isminin anlamını araştırıyor. Peki, Kadir ne demek? Kadir isminin anlamı nedir?

KADİR NE DEMEK?

Kadir ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Değer, kıymet, itibar

- Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak

KADİR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli Kadir isminin ilk anlamı değer, yan anlamı ise itibardır. Esma-i Hüsna'da yer alan 99 isimden biri olan Kadir, her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi anlamına gelir.

Allah'ın güzel isimlerinden biri olan Kadir, Kuran'ı Kerim'de kırktan fazla yerde geçer.

Abese Suresinden sonra nazil olan Kadir Suresi toplam 5 ayetten oluşur.

Kadir Suresinin ilk ayetinde Kuran'ın Kadir Gecesinde indirildiğinden bahsedilir.