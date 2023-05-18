Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Flaş... Flaş... Konya’da Özgür Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve ardından tahliye edilen Kadir Şeker’e (22) verilen ceza Yargıtay’dan yeni bir karar geldi.

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

5 Şubat 2020 günü Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı içerisinde meydana geldi. Kadir Şeker, dayak yediğini düşündüğü Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran'ı çıkan boğuşmada esnasında bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan, Kadir Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından kararın bozulmasının ardından Şeker, geçtiğimiz yıl 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıktı. Kadir Şeker, bu kez 10 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine dosya bir üst mahkeme olan 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen heyet, 7 Temmuz günü Şeker'in tahliyesine karar verdi.

kadir-seker.jpg

KARAR ONANDI

İtirazların üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de verilen hapis cezasının onanmasına karar verdi. Kadir Şeker, cezasının bundan sonraki bölümünü Açık Cezaevinde geçirecek. Şeker'in Açık Cezaevlerinin Temmuz ayına kadar kovid-19 izinli olması nedeniyle bu süre zarfında dışarıda olacağı öğrenildi. Bu iznin uzatılmaması durumunda ise Şeker'in Temmuz ayında cezasının infazı için yeniden cezaevine gireceği belirtildi.

kadir-seker1.jpg

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor Spor
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf Spor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir' Siyaset
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir'
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı Spor
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
Trezeguet: Bir şey değişmiyor Spor
Trezeguet: Bir şey değişmiyor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı Spor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı