Kadir Şeker davasında flaş gelişme

5 Şubat 2020 günü Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı içerisinde meydana geldi. Kadir Şeker, dayak yediğini düşündüğü Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran'ı çıkan boğuşmada esnasında bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan, Kadir Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından kararın bozulmasının ardından Şeker, geçtiğimiz yıl 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıktı. Kadir Şeker, bu kez 10 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine dosya bir üst mahkeme olan 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen heyet, 7 Temmuz günü Şeker'in tahliyesine karar verdi.

KARAR ONANDI

İtirazların üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de verilen hapis cezasının onanmasına karar verdi. Kadir Şeker, cezasının bundan sonraki bölümünü Açık Cezaevinde geçirecek. Şeker'in Açık Cezaevlerinin Temmuz ayına kadar kovid-19 izinli olması nedeniyle bu süre zarfında dışarıda olacağı öğrenildi. Bu iznin uzatılmaması durumunda ise Şeker'in Temmuz ayında cezasının infazı için yeniden cezaevine gireceği belirtildi.