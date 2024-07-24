Kafa kafaya facia. Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İHA
Kafa kafaya facia. Çok sayıda yaralı var

Burdur'da meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur-Yeşilova yolunun 7'nci kilometresinde, Düğer ve Yarışlı köyleri arasında gerçekleşti. Yeşilova yönünden Burdur'a seyir halinde olan 20 AGT 651 plakalı Volkswagen otomobil ile Adem Burgaz'ın kullandığı 09 NM 166 plakalı Hyundai otomobil çarpıştı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda Hyundai'nin sürücüsü Adem Burgaz olay yerinde hayatını kaybetti, Volkswagen'deki 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı şekilde ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine taşındı.

Kazanın ardından yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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