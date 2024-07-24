Fenerbahçe'den ayrıldı 1. Lig ekibine imza attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den ayrıldı 1. Lig ekibine imza attı

Fenerbahçe, Emir Ortakaya’nın Westerlo’ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, genç stoperi Emir Ortakaya’nın Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo’ya kiralandığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo’ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya’ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz.” ifadelerine yer verildi.

20 yaşındaki Emir Ortakaya daha önce Göztepe ve Kocaelispor’a da kiralık olarak gitmişti. Emir Ortakaya’nın Sarı-Lacivertli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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