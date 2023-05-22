Kafanfil nelere iyi gelir

Güzel kokulu bu çiçek çoğu zaman tercih nedenidir. Peki, nelere iyi gelir? İşte, yanıtı…

Kafanfil nelere iyi gelir

Editör: Erkavim Yıldırım

Güzel kokulu bu çiçek ev ve bahçemizin süs bitkisi olduğu kadar ev eczanemizin de önemli bir parçası…

İştah Açıcı

Karanfil çiçeklerini toplayın dört bardak kadar suyun içine atıp 24 saat kadar bakletin.
Zaman dolduktan sonra bu suyu içmeye başlayabilirsiniz.
Bu su hem ateş düşürücü olarak kullanılır hem de iştah açıcı özelliği vardır.
İdrar Kaçırmalarında
Karanfil çayı balla tatlandırılıp içildiğinde idrarını tutamayanlara iyi gelir.

Karanfili çoğumuz taylılarımızda ya da ağız kokusunu gidermek amacıyla kullanırız. Ama karanfilin hıçkırığı gidermek, zekayı kuvvetlendirmek, iştahı aşmak, şiddetli baş ağrılarını gidermek ve rahat uyku sağlama gibi pek bilinmeyen yararları da var.

Ihlamur ve Karanfil

Ihlamur ve karanfili birlikte kaynatıp balla karıştırın.
Bu çayı içmeye devam ederseniz öksürük ve balgam şikayetlerinizin azalarak kaybolduğunu göreceksiniz.

Doğumu Kolaylaştırabilmek İçin

Karanfilin doğumu kolaylaştırıcı yönü yabana atılamayacak kadar önemlidir.
Karanfil defne tohumları ile birlikte kaynatılıp balla tatlandırıldıktan sonra doğuma on gün kala birer su bardağı içilirse doğum kolay olacaktır.

Ağız Kokusu

Küçük bir kutu içinde yanınızda taşıyacağınız karanfilleri günde bir kaç kez ağzınızda çiğneyin.
Bu hem ağız kokusunu giderecek hem de diş çürümelerinin önüne geçecektir.
Aynı zamanda karanfilin hıçkırığı geçirme özelliği de bulunmaktadır.

Zihin Açıcı

Karanfili çay gibi demleyip tatlandırıp içerseniz hafıza kuvvetlendirici, zihin açıcı ve unutkanlığı bertaraf eden hoş bir içecek elde etmiş olacaksınız. Bu çay kalp çarpıntısına da iyi gelecektir.

Karanfil Yağı

Eğer dişiniz ağrıyorsa ve evinizde de karanfil yağı varsa bir pamuğa süreceğiniz karanfil yağını dişinize bastırıp koyarsanız faydasını görürsünüz.

Ağız İçi İltihapları

Karanfili kekik ve misvakla beraber kaynatıp bal karıştırarak için ve ya bu su ile ağzınızı çalkalayın. Bu terkip boğaz iltihaplarına faydalıdır.

İlgili Haberler
Karanfilağacı bedeni ve zihni yorgunlukları giderir
Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Trabzonlu ailenin heyelan korkusu Güncel
Trabzonlu ailenin heyelan korkusu
Evlilik beklerken ayrılık haberi gelmişti! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı Magazin
Evlilik beklerken ayrılık haberi gelmişti! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı
Afganlar ve Pakistanlılar Türkiye’ye gelmeden Turkish boy ve Turkish child arıyorlar.Çocuklarımız bu adamların yanında büyüyecek Güncel
Afganlar ve Pakistanlılar Türkiye’ye gelmeden Turkish boy ve Turkish child arıyorlar.Çocuklarımız bu adamların yanında büyüyecek
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti Spor
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti
Baking makyaj nedir Sağlık
Baking makyaj nedir
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun Sağlık
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun
Havuzdaki tehlike Sağlık
Havuzdaki tehlike