Kafanfil nelere iyi gelir

Editör: Erkavim Yıldırım

Güzel kokulu bu çiçek ev ve bahçemizin süs bitkisi olduğu kadar ev eczanemizin de önemli bir parçası…

İştah Açıcı



Karanfil çiçeklerini toplayın dört bardak kadar suyun içine atıp 24 saat kadar bakletin.

Zaman dolduktan sonra bu suyu içmeye başlayabilirsiniz.

Bu su hem ateş düşürücü olarak kullanılır hem de iştah açıcı özelliği vardır.

İdrar Kaçırmalarında

Karanfil çayı balla tatlandırılıp içildiğinde idrarını tutamayanlara iyi gelir.

Karanfili çoğumuz taylılarımızda ya da ağız kokusunu gidermek amacıyla kullanırız. Ama karanfilin hıçkırığı gidermek, zekayı kuvvetlendirmek, iştahı aşmak, şiddetli baş ağrılarını gidermek ve rahat uyku sağlama gibi pek bilinmeyen yararları da var.

Ihlamur ve Karanfil



Ihlamur ve karanfili birlikte kaynatıp balla karıştırın.

Bu çayı içmeye devam ederseniz öksürük ve balgam şikayetlerinizin azalarak kaybolduğunu göreceksiniz.

Doğumu Kolaylaştırabilmek İçin



Karanfilin doğumu kolaylaştırıcı yönü yabana atılamayacak kadar önemlidir.

Karanfil defne tohumları ile birlikte kaynatılıp balla tatlandırıldıktan sonra doğuma on gün kala birer su bardağı içilirse doğum kolay olacaktır.

Ağız Kokusu

Küçük bir kutu içinde yanınızda taşıyacağınız karanfilleri günde bir kaç kez ağzınızda çiğneyin.

Bu hem ağız kokusunu giderecek hem de diş çürümelerinin önüne geçecektir.

Aynı zamanda karanfilin hıçkırığı geçirme özelliği de bulunmaktadır.

Zihin Açıcı



Karanfili çay gibi demleyip tatlandırıp içerseniz hafıza kuvvetlendirici, zihin açıcı ve unutkanlığı bertaraf eden hoş bir içecek elde etmiş olacaksınız. Bu çay kalp çarpıntısına da iyi gelecektir.

Karanfil Yağı



Eğer dişiniz ağrıyorsa ve evinizde de karanfil yağı varsa bir pamuğa süreceğiniz karanfil yağını dişinize bastırıp koyarsanız faydasını görürsünüz.

Ağız İçi İltihapları



Karanfili kekik ve misvakla beraber kaynatıp bal karıştırarak için ve ya bu su ile ağzınızı çalkalayın. Bu terkip boğaz iltihaplarına faydalıdır.