Karanfilağacı bedeni ve zihni yorgunlukları giderir

İnsanların korkulu rüyası ve çağrımızın büyük sorunlarından birisi olan yorgunluğa iyi gelen karanfilağacı dikkat çekti.

Karanfilağacı bedeni ve zihni yorgunlukları giderir

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan karanfilağacının faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası ve çağrımızın büyük sorunlarından birisi olan yorgunluğa iyi gelen karanfilağacı dikkat çekti.

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KARANFİLAĞACI NEDİR?

Mersingiller familyasından anayurdu Molük adaları olan ve birçok tropik ülkelerde ve başlıca Zengibar, Filipinler ve Hindistan'da yetiştirilen, kış aylarında yaprak dökmeyen bir ağaçtır.

Çiçeğinin tomurcuklarına karanfil denir. Baharat olarak kullanılır. Çiçeklerinden elde edilen karanfilyağının içeriğinde hidrokarbür, euganol, salisilik asid ve karyofilin vardır. Güzel kokuludur. Tadı acıdır. Baharat olarak kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

Karanfil tomurcuklarından bir tutam (7-8 tane) alınıp 1 bardak kaynar suya atılır. 10 dakika demlendirilerek hazırlanan infüzyon ılık olarak içilir.

Ağız kokularını yok eder.(Karanfil tanesi ağza alınarak bekletilir)

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