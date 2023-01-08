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  • Anne köpek kapının önüne bırakılan yemeği yavrularına götürdü. O anlar kamerada

Anne köpek kapının önüne bırakılan yemeği yavrularına götürdü. O anlar kamerada

Sokak hayvanları için dükkanının önüne bir kova yemek bırakan esnaf, yemeği alıp yavrularına götüren köpeği görünce artık iki kova yemek bırakmaya başladı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 18:16
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Kapıya bırakılan yemeği anne köpeğin yavrularına götürdüğü anlar kamerada

Anne köpek kapının önüne bırakılan yemeği yavrularına götürdü. O anlar kamerada
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde lokantacının "sahipsiz hayvanlar yesin" diye içine yemek bıraktığı kovanın bir köpek tarafından yavrularına götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede lokanta işleten Metin Yamalı, sahipsiz hayvanlar için artan yemekleri bir kovaya koyarak lokantanın önüne bırakmaya başladı. Her gün kovanın kaybolması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Yamalı, bir köpeğin kovayı ağzıyla götürdüğünü tespit etti.

Yamalı, takip ettiği köpeğin kovanın içindeki yemeği yavrularına götürdüğünü gördü. Gördüklerinden etkilenen Yamalı, her gün kapının önüne iki kova içinde yemek bırakmaya başladı.

Metin Yamalı, AA muhabirine, ilçede uzun yıllardır lokantacılık yaptığını söyledi.

Her sabah sahipsiz hayvanlar için kapının önüne kova ile yemek bıraktığını anlatan Yamalı, şöyle devam etti:

"Zamanla kovanın kaybolduğunu gördük. Kameradan baktığımda bir köpeğin götürdüğünü gördüm. Kamera kaydından baktığımızda her gün gelen anne köpeğin, kovayı götürüp içindeki yemeği parkta yavrularına yedirdiğini gördük. Takip ettim, yavruları varmış onlara götürüyormuş. Eşim de yavrularını görmüş, 'Onun yavruları var ona götürüyor' dedi. Ben de ondan sonra iki defa kovayla yemek bırakmaya başladım."

Köpeğin her gün gelip bir iki defa kovayı götürdüğünü ifade ederek, "Her gün devam ediyor bu şekilde. Yavrularına götürüyor. Kovayı bazen belediye parkına götürüyor, bazen de başka yere. Takip edip ne yaptığını izliyorum, bazen de yavrularını seviyoruz. Eşim de görüp yavrularla ilgilenmeye başladı." diye konuştu. (AA)

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Ata Türkmen
8.01.2023 18:39
Allah lokantanızın müşterisini ve bereketini artırsın. İiyi varsınız.  
 
Faruk
8.01.2023 18:33
Allah sizden ve muhterem eşinizden razı olsun. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz. 6 yıldır bende sokak kedileri ile ilgileniyorum. Çok zavallı ve bakıma ihtiyaçları var.  
 
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