Yavru köpeklere beton atık döküldü. İşte infial yaratan görüntüler

Antalya’nın Kepez ilçesinde üzerlerine kamyondan beton atığı dökülen 5 yavru köpeğin görüntüleri infial oluşturdu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen yavrulardan 3’ü ölürken, firma sürücüsüne cezai ise işlem uygulandı.

Yavru köpeklere beton atık döküldü. İşte infial yaratan görüntüler

İHA’nın haberine göre, olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin arkasındaki boşluk alanda meydana geldi. Bir beton firmasına ait kamyon içi beton ve çimento yüklü atık suyu taşlık alana dökümünü yaptı. Bu sırada taşlar arasında bulunan 5 yavru köpek, atıklar arasında kaldı. Üzerleri beton ile kaplanan yavru köpeklerin yardımına bölgedeki vatandaşlar koştu. Yavruları ilk olarak beton dökülen alandan çıkaran vatandaşlar, daha sonra durumu Kepez Belediyesine bildirdi. Hayvanseverler tarafından bir kliniğe götürülen yavruların hemen temizlik ve bakımları yapıldı. Yapılan tüm tedaviye rağmen yavrulardan 3'ünün öldüğü öğrenildi.

"SÜRÜCÜYE CEZA"

Öte yandan, belediye tarafından yapılan incelemede beton atığı döken firmanın sürücüsüne cezai işlem uygulandığı ve konunun tekrarlanması konusunda uyarıldığı bildirildi. Zarar verilen yavrularının temizliği ve bakımlarının yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca yavruların üzerine beton atığının döküldüğü ve yavruların ıslandığı anlar vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Anne köpeğin atık altında kalan yavrularına yaklaşamadığı anlar yürekleri sızlattı.

"HEPSİ ÖLECEK"

Görüntüyü çeken vatandaş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Burada köpek yuvası var. Şu rezalete bakın. Şantiyenin aracı getirdiği tüm pisliği buraya döktü. Az önce çimento kamyonunun getirip döktüğü çimento suyun rezaleti. Köpek yavrularına bakar mısınız? Hayvanların hepsi ölecek. Anneleri çaresiz çırpınıp duruyor. Yıkıyoruz, umarım kurtulacaklar.

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