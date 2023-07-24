Kafasına dolarları taktı 1.7 milyon izlendi

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat ‘Enercii’ isimli şarkısını piyasaya sürmesinin ardından bu kez farklı bir konuyla gündemde. Saçlarını dolarla donatan Polat bu halini 'Kafama dolardan başka bir şey takmıyorum.' diyerek paylaştı.

Kafasına dolarları taktı 1.7 milyon izlendi

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat doğum gününe özel ‘Enercii’ isimli şarkısını piyasaya sürdü. Polat’ın şarkısını milyonlar izlerken sosyal medya adeta çalkalandı.

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Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerinde güzellik merkezi sahibi olan iş insanı ve sosyal medyanın sevilen ismi Dilan Polat’ın dün doğum günüydü. Eşinin doğum günü sürprizleri çok konuşulan Polat’ın yeni şarkısını henüz 24 saat dolmadan 1,7 milyon kişi dinledi.

MİLYONLAR İZLENDİ
Dilan Polat Instagram hesabından kendisini takip eden 6 milyon kişiye doğum gününde şarkı çıkaracağının müjdesini vermişti.

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Dün akşam piyasaya sürülen şarkı 24 saat dolmadan 1,7 milyon dinlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları Dilan Polat’ın yeni şarkısını en çok konuşulanlar listesinde yer almasını sağladı. Sosyal medya Dilan Polat’ın sesini ‘beğenenler’ ve ‘beğenmeyenler’ olarak adeta ikiye ayrıldı.

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KAFASINA DOLARDAN BAŞKA BİR ŞEY TAKMIYOR
Çıkardığı şarkı klibini kendi evinde çeken Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde Dubai seyahatinde yaptırdığı dolar bigudili saçını da kullandı. Saçlarını dolarla donatan Polat bu halini 'Kafama dolardan başka bir şey takmıyorum.' diyerek paylaştı.

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