Kafesteki orangutanın çimlere dokunma çabası yürekleri dağladı

Hayvanları doğal tabiatlarından koparıp zorla kafeslere hapsedildiği hayvanat bahçeleri, birçok insan tarafından eleştirilmekte. Buna rağmen çokça ziyaretçisi olan hayvanat bahçesinde, her yıl onlarca hayvan öldürülmektedir. Kafeslere kapatılan hayvanların ömrü, parmaklıklar arasında geçerken, doğaya duydukları hasret ise gözle görülebilir bir seviyededir. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise, bir orangutanın çimlere dokunabilme isteği göz doldurdu. Hayatını demir kafese hapsolmuş bir şekilde geçiren hayvanın, ellerini parmaklıklar arasından çıkararak yerdeki çimlere dokunma çabası izleyenlerin yüreklerini dağladı.