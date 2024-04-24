Kafesteki orangutanın çimlere dokunma çabası yürekleri dağladı

Kaynak: Haber Merkezi
Kafesteki orangutanın çimlere dokunma çabası yürekleri dağladı
Hayatını demir kafese kapatılmış şekilde geçiren orangutanın, ellerini parmaklıklar arasından uzatarak dışarıdaki çimlere dokunmaya çalışması izleyenleri kahretti.

Hayvanları doğal tabiatlarından koparıp zorla kafeslere hapsedildiği hayvanat bahçeleri, birçok insan tarafından eleştirilmekte. Buna rağmen çokça ziyaretçisi olan hayvanat bahçesinde, her yıl onlarca hayvan öldürülmektedir. Kafeslere kapatılan hayvanların ömrü, parmaklıklar arasında geçerken, doğaya duydukları hasret ise gözle görülebilir bir seviyededir. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise, bir orangutanın çimlere dokunabilme isteği göz doldurdu. Hayatını demir kafese hapsolmuş bir şekilde geçiren hayvanın, ellerini parmaklıklar arasından çıkararak yerdeki çimlere dokunma çabası izleyenlerin yüreklerini dağladı.

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