Kafeye baskına gittiler kurşun yağmuruna tutuldular. Şişli’de film sahnesi gibi görüntüler

Şişli'de bir hafta önce darp edilen iki kişi, kendisini döven şahısların bulunduğu kafeteryayı arkadaşlarıyla bastı. Şahısların silahla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Kafeye baskına gittiler kurşun yağmuruna tutuldular. Şişli’de film sahnesi gibi görüntüler

İHA'nın haberine göre, olay, dün saat 01.30 sıralarında Şişli Bomonti’de meydana geldi. İki arkadaş, lüks bir rezidansın önünde karşılaştığı bir grup tarafından darp edildi. Olaydan bir hafta sonra aynı rezidansın önüne gelen iki arkadaş, kendilerini darp eden şahısların rezidanstaki kafeteryada olduğunu gördü. Arkadaşlarıyla birlikte içeriye giren iki kişi kendilerine döven şahıslara saldırmaya başladı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR

Ancak şahısların silahla karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Defalarca ateş açan saldırganlar, kafeteryaya baskına gelen iki kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaraladı. Neye uğradığını şaşıran müşteriler ise adeta kaçacak delik aradı. İçlerinden biri ise sürünerek masanın altına saklandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olayın arından baskına gelen iki arkadaş ve saldırganlar ise kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine kafeteryaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı iki kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kafeteryadan kaçarak rezidanstaki odalarına saklanan iki saldırganı kısa sürede yakaladı. Yapılan aramada ise olayda kullanılan tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan iki saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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