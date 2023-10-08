Kaftancıoğlu CHP’nin il kongresinde yuhalandı. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attılar

CHP’nin İstanbul Kongresi’nde dikkat çeken anlar yaşandı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuşma yapmak için kürsüye gelirken yuhalandı. Bir grup CHP’li “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı.

Kaftancıoğlu CHP’nin il kongresinde yuhalandı. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attılar

Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'nde mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu kürsüye geldiği sırada yuhalandı.

İstiklal Marşı'ndan sonra Kaftancıoğlu kürsüdeyken "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atılması üzerine, "Burası demokratik bir kongre, lütfen kimsenin sözünü kesmeyelim" dedi.

Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"CHP’nin çok kıymetli örgütü kurultay delegelerimiz bugün İstanbul kongremize katılımlarıyla bizleri mutlu eden siyasi parti temsilcilerimiz, il başkanları yöneticileri demokratik kitle örgütleri, meslek odaları başkanları, sendikaların yöneticileri, İstanbul2da hak mücadelesi veren STK’lar kongremizi şereflendirdiğiniz hoş geldiniz. CHP’mizin genel başkan yardımcıları milletvekilleri, parti meclis üyelerimiz, aramızda bulunan il başkanlarımız, diğer illerden katılan belediye başkanlarımız sevgili gençler ve kadınlar, İstanbul kongremize şeref verdiniz. Kıymetli dostlarım yol arkadaşlarım, yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğüm il başkanı olarak bu kürsüden son kez sesleneceğim size ve son kez karşınızdayım. Kaç ündür yazıyorlar çiziyorlar, dün Ankara’da bir kurultay oldu. Ankara’daki kurultayda bir tek adam çıktı bir şeyler söyledi, ne söylediğinin bir önemi yok çünkü söylediklerini yapmıyor, ama bir şeye dikkatini çekmek için o kurultaya atıf yapıyorum, karşı düşünce yok, müzakere yok, ortaklaşma yok, tek adam çıktı listesini verdi, geçti, bunun adı da demokrasi oldu.

Şimdi İstanbul’a gelelim. İstanbul il örgütünün kongresi başlıyor, İstanbul örgütü olarak nasıl bir örgüt var, fikri var, adaylarımız var, adaylar arasında kıymetli bir yarış var ve İstanbul örgütü sadece ve sadece kongre zamanlarında değil, İstanbul örgütü özgür, özgün ve hür iradesiyle bugün demokratik yarışını gerçekleştirecek. Tek adamların kurultaylarına şuradaki alkışlarınız selam olsun. Eğer diyorlar ya CHP kongrelerinde ses var çok ses var. Bu memleketi zaten tek ses bu hale getirdi. tek adam! Değerli dostlarım, sizden bir şey isteyeceğim, İstanbul örgütü bugün bir kez daha farkını gösterecek, nasıl biliyor musunuz? Demokrasi mücadelesinde aramızda genel başkan adaylarımız var, aramızda il başkan adaylarımız var, İstanbul örgütü farkını saraya ve Ankara’ya şöyle gösterecek; genel başkan adayımız konuşurken de bütün konuşmacılar konuşurken de adaylarımız konuşurken de dinleyecek, alkışlarıyla desek verecek, fikirlerine katılmasa bile. İstanbul öğürü bu farkını gösterecek. Bütün konuşmacıları büyük bir dikkatle dinleyeceğiz ki başka yerlerde olan birtakım nahoş şeyler burada olmaz.

Hep yarını konuşmamız lazım dedik, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken 21. Yy’da karşı karşıya olduğumuz sorunlar çok karışık, sınırları aşan ama aynı zamanda birbirleriyle de bağlantılı sorunlar bunlar. Bugün ekonomik ve sosyal eşitliksizlikler, iklim değişikliğini, kanıksanmı yoksulluğu, ayrımcılığı, ırkçılığı ve yükselen, meşru olmayan saraydakini tartışıyor olmak zorundayız. Bizim artık kutsallaştırılan durumlar yerine içi boşaltılan devlet kurumları yerine sorumlu birey sorumlu devleti beraber oluşturmamız lazım. Bizim hep beraber CHP’nin kurumsal kimliği il, demokraside son kalan kale olan partimizle birlikte bu ülkeye demokrasiyi getirerek cumhuriyetimizin ikinci yüzyılla taçlandırmış olmamız lazım. Bunu sizler sayesinde yapacağız."

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