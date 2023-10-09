Ekrem İmamoğlu kazanan ismi 'değişim' mesajıyla duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İl başkanlığı için Özgür Çelik ile Cemal Canpolat yarıştı. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan 'değişim' mesajı verdiği bir paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu kazanan ismi 'değişim' mesajıyla duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu

Saat 08.00 itibarıyla başlayan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi yeni günün ilk saatlerinde son buldu. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği yarış saat 01.40 itibarıyla sona erdi. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında arasındaki başkanlık yarışını 342 oyla kazanan Özgür Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu.

600'den fazla il delegesinin oy kullandığı seçimde Cemal Canpolat ise 310 oy aldı.

EKREM İMAMOĞLU DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. İmamoğlu, "CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

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