Canan Kaftancıoğlu İstanbul sonuçlarını açıkladı. İstanbul’da sandıkların yüzde 40’ı sayıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu canlı yayında açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, İstanbul'da önde olduğunu söyledi.

Kaftacıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu anda bizlerin kendi sistemimizde İstanbul'da, kendi ıslak imzalı tutanaklarımızla sandıkların yüzde 40'ının sonuca ulaşmış durumdayız. İstanbulla ilgili bilgi vereceğim. Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 50'nin üzerinde. Yüzde 51.42 oranında. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.91, Sinan Oğan 4.37 ve Muharrem İnce 0.29 oy oranında şu anda sandıklar bu şekilde.

Türkiye geneline dair yorum yapmayacağım. Ama şunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla sandıklar açılmaya başladıkça cumhurbaşkanı adayımız yüzde 50'yi zorluyor gibi. Bunu da size Türkiye genelinde iyi bir haber olarak vermiş olayım. Gece boyunca bütün oylarımızı takip edeceğiz ve sizleri de anbean doğru bilgiyle, sonuç neyse o sonuçla bilgilendirmeye devam edeceğiz.

-Ayrıntılar geliyor...