Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan posteri açıklaması: Kendileri bilir. Hodri meydan!

İstanbul'un tarihi surlarına asılan Erdoğan, posterine "Yasal değil" tepki gösteren CHP'li Kaftancıoğlu, bu kez aynı surlara asılan Kılıçdaroğlu posterini alıntılayarak "Kendileri bilir. Hodri meydan!" dedi.

Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan posteri açıklaması: Kendileri bilir. Hodri meydan!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birkaç gün önce İstanbul Ayvansaray'daki tarihi surlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin asıldığını açıklamış ve yasal olmadığını dile getirerek tepki göstermişti.

Yeni Şafak Gazetesi'nden Taha Hüseyin Karagöz, bugün; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterinin de tarihi surlara asıldığını gösteren bir videoyu “Hımmm” notuyla Twitter üzerinden paylaştı.

"KENDİLERİ BİLİR. HORİ MEYDAN"

Canan Kaftancıoğlu Karagöz'ün paylaşımını alıntılayarak "Hodri meydan!" dedi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Bu paylaşımı alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise paylaşımında "Bence de hımmm! Mütekabiliyet deniyor buna.. Devleti yönetenler yasak olduğunu bile bile o posteri uyarmamıza rağmen indiremiyorlarsa eğer (yasa indirmeyi emrediyor) biz de asarız dedik ve astık. (Birini indiremediler şimdi görevlerini yaparlar ve tamamını indirirler belki) Ya da kendileri bilir. Hodri meydan!"

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Mütekabiliyet, karşılıklı olma durumu anlamına gelen bir kelime ve diplomatik bir terim. Devletler arası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibini tanımlar. "Mütekabiliyet esâsı" şeklinde kullanılan terime örnek olarak vize uygulamaları gösterilebilir.

NE OLMUŞTU?

Tarihi surlara asılan Erdoğan posterine tepki gösteren Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

“Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs'tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz.”

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