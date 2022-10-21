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Kağıt toplayıcısı kadının isyanı: Çalışana yetmiyor ki bize yetsin

Çorum'da eşinin kanser hastası olduğunu belirten 64 yaşındaki kadın, geceleri sokaklarda kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 19:40
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Kağıt toplayıcısı kadının isyanı: Çalışana yetmiyor ki bize yetsin
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Çorum'da geceleri sokaklarda kağıt toplayıcılığı yapan kadın, "Maaş nerede? Devlet 3 aydan üç aya gıda veriyor, kömür veriyor. Çalışana yetmiyor ki bize yetsin" dedi. İsminin Güllü olduğunu belirten kadın;

"YETER Mİ KARDEŞİM"

 "Maaş nerede, devlet 3 aydan üç aya gıda veriyorlar, kömür veriyor. Yeter mi kardeşim? Çalışana yetmiyor ki bize yetsin. Eşim hasta. Elektriğin gelirse, suyun gelirse bir tüp olmuş 360 lira. Evim kira 800 lira kira veriyorum" dedi. 

Gece geç saatlere kadar çalıştığını, halini görüp yemek ikram edenler olduğu belirten kadın, karnını bu sayede doyurabildiğini ifade etti. (ANKA)

 

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