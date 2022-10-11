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  • Yabancı uyruklu kağıt toplayıcı dehşet saçtı. Döner bıçağıyla sürücüyü saldırdı

Yabancı uyruklu kağıt toplayıcı dehşet saçtı. Döner bıçağıyla sürücüyü saldırdı

Fatih'te motosikletli kağıt toplayıcısı ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kağıt toplayıcısı döner bıçağıyla otomobil sürücüsüne saldırıp yaraladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 23:45
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Kağıt toplayıcı dehşet saçtı. Döner bıçağıyla sürücüyü saldırdı

Yabancı uyruklu kağıt toplayıcı dehşet saçtı. Döner bıçağıyla sürücüyü saldırdı
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DHA'nın haberine göre; olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana geldi.

İddialara göre, yabancı uyruklu kağıt toplayıcı F.O., çöp konteynerinden kağıt toplarken motosikletini yola park etti.

Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şehmuz Aykurt, F.O.'dan yol isteyince aralarında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırdı.

Aykurt, aracından inmek isteyince F.O.'nun rastgele salladığı döner bıçağıyla bileğinden yaralandı.

Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü

. Bileğinden yaralanan Aykurt, esnaf tarafından hastaneye götürüldü.

Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

 

 

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Ramazan Gökcek
11.10.2022 23:55
Bunlar bu cesareti nereden alıyorlar. Böyle olaylara karışan kackinlar iki kat ceza almalilar  
 
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