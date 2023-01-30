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Marketin camlarını çekiçle kırdı tutuklandı

Kağıthane'de bir şahıs sokak üzerindeki bir zincir marketin camlarını çekiç fırlatarak kırdı. Camların tuzla buz olduğu akıl almaz olay kameralara yansırken, polis tarafından evinde çekiçle beraber yakalanan şahıs tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:58
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Kağıthane'de marketin camlarını çekiçle kırdı tutuklandı

Marketin camlarını çekiçle kırdı tutuklandı
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Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde geçtiğimiz ay yaşanan olayda bir şahıs, saat 22.45 sıralarında zincir bir marketin önüne geldi. Şahıs ardından yanında getirdiği çekici eline alarak marketin camına fırlattı. Defalarca fırlattığı çekiçle camları tuzla buz eden adama, yanına gelen bir kadın müdahale ederek durdurabildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



KAĞITHANE POLİSİ ZANLIYI EVİNDE YAKALADI
Olayın ardından ihbar üzerine marketin önüne polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, marketin camlarının kırık olduğunu gördü. Bunun üzerine marketin yetkilisi Kenan G.'nin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri, saldırgan Veysel S.'yi olayda kullandığı çekiçle birlikte evinde yakaladı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

CAMLARI ÇEKİÇLE KIRDI
Olayla ilgili konuşan Mustafa Kemal, ?Akşam saatlerinde bir arkadaş kim olduğunu bilmiyorum ama camlara çekiç atıp kırmış. O akşam polisler gelip çevreyi donattılar. Sanırım olay hakkında bilgi topladılar ama sonraki aşamayı bilmiyorum. Sadece camlar kırılmıştı başka bir şey yoktu? dedi.


ZANLI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Veysel S.'nin emniyette kasten yaralama, suçundan kaydının olduğu öğrenildi. İfadesi alınarak adli işlemleri tamamlanan Veysel S., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece, mala zarar verme, suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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