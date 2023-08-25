Kağıthane’de polislere ateş açıldı: 1 ölü, 2’si polis 4 yaralı

İstanbul Kağıthane'de şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polisin ağır yaralandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, uzun namlulu silah kullandığı kaydedilen saldırganlardan 1’i ölü, 2 şüpheli de yaralı olarak ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kağıthane’de polislere ateş açıldı: 1 ölü, 2’si polis 4 yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi.

Şüphelilerin bir binanın çatı katından uzun namlulu silahlarla polis ekiplerine ateş açtığı öğrenilirken, edinilen bilgiye göre, açılan ateş sonucu 2 polis memurunun ağır yaralandığı belirtildi.

Çevrede geniş çaplı önlem alan ekipler saldırganlardan birini ölü, 2'sini ise yaralı olarak ele geçirdi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Öte yandan polislerle saldırganların çatışma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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