Kağıthane’deki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarının kaldığı bir adrese operasyon yapan polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda iki polis memuru ağır yaralanırken, çıkan çatışmada saldırganlardan biri ölü, biri ise yaralı olarak toplam beş kişi yakalandı. Ağır yaralı polis memuru Hakan Telli, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde bulunan bir adrese saat 00.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan operasyonda polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.





Açılan ateş sonucu iki polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bu sırada polislerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisi ekipleri sevk edildi.



Yaralı polis memurları Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilen polislerin yakınları ve aileleri hastaneye akın etti.

Cadde ve sokakları ablukaya alan ekipler ateş açılan eve tekrardan girmek istedi. Çıkan çatışmada saldırganlardan Diyar A.(18) ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak yakalandığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: BİR POLİS ŞEHİT OLDU

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli Polis Memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır. Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A isimli şahıs ölü, O.A isimli şahıs yaralı G.D., K.T. ve A.A isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli Polis Memurlarımız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Operasyon sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

POLİSLERE SALDIRI KAMERADA

Kağıthane’de uyuşturucu satıcılarının polislere saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen bir görüntüde saldırganların uzun namlulu silahlarla ateş ettiği ve bir polisin yaralandığı anlar yer aldı. Polisler, kısa süreli çatışmanın ardından uyuşturucu satıcılarına “Ellerini başının üstüne koy” şeklinde bağırdığı görüldü.

Bir evin balkonundan çekilen bir başka videoda ise çatışmada yaralanan polis memurunun ambulansa bindirildiği anlar görüldü.