Kağıthane'de silahlı saldırı; şüpheli motosikletini bırakıp kaçtı

Kağıthane'de maskeli olduğu iddia edilen motosikletli bir kişi, yolda yürüyen bir kişiye ateş açtı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken olay yerinde bıraktığı motosikleti alev aldı.

KAYNAK: DHA
Kağıthane'de silahlı saldırı; şüpheli motosikletini bırakıp kaçtı

Olay, saat 00.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde meydana geldi.

Maskeli olduğu iddia edilen ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi motosiklet ile ilerlerken, caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş açtı.

Saldırıda ölü ya da yaralı bulunmazken maskeli saldırgan, motosikletini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

Bu sırada, saldırganın olay yerinde bıraktığı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredeki vatandaşlar, yanan motosikleti yangın tüpleriyle söndürürken durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheli ile saldırıya uğrayan kişinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

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