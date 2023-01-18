Kağızman SYDV geçici 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kağızman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde sosyal incelemeci olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4 Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsabile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak