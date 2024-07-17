Kahraman işçi canını tehlikeye atıp arkadaşını kurtardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kahraman işçi canını tehlikeye atıp arkadaşını kurtardı

Bir çelik fabrikasında yaşanan iş kazasında bir işçi, arkadaşını güvenli bir yere çekmek için kendi hayatını riske attı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olay, sosyal medyada büyük takdir topladı.

Bir çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında, bir işçi kahramanca hareket ederek bir arkadaşını güvenli bir yere çekmeyi başardı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olay, işçinin cesaret dolu davranışıyla dolu dolu geçen anlarla dolup taştı.

Kaza sırasında, bir makinenin arızalanması sonucu ortaya çıkan tehlike anında, işçi arkadaşlarından biri hızla harekete geçti. Diğer işçinin tehlikeli alandan uzaklaşması için kendi canını tehlikeye atan bu kahraman işçi, anın vahametini göz ardı etmeden derhal harekete geçti.

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