Kahraman işçi canını tehlikeye atıp arkadaşını kurtardı

Bir çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında, bir işçi kahramanca hareket ederek bir arkadaşını güvenli bir yere çekmeyi başardı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olay, işçinin cesaret dolu davranışıyla dolu dolu geçen anlarla dolup taştı.

Kaza sırasında, bir makinenin arızalanması sonucu ortaya çıkan tehlike anında, işçi arkadaşlarından biri hızla harekete geçti. Diğer işçinin tehlikeli alandan uzaklaşması için kendi canını tehlikeye atan bu kahraman işçi, anın vahametini göz ardı etmeden derhal harekete geçti.