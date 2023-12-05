Kahraman şoför tankerini ölüme sürdü

Batman’da tankerinin arkasından dumanlar çıktığını gören kahraman şoför, hemen aracını çalıştırarak boş bir alana çekmek için hareket etti. Şoför kalabalıktan uzaklaşmaya çalışırken tanker infilak etti. Olay paniğe neden oldu.