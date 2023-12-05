Kahraman şoför tankerini ölüme sürdü

Batman’da tankerinin arkasından dumanlar çıktığını gören kahraman şoför, hemen aracını çalıştırarak boş bir alana çekmek için hareket etti. Şoför kalabalıktan uzaklaşmaya çalışırken tanker infilak etti. Olay paniğe neden oldu.

KAYNAK: İHA
Kahraman şoför tankerini ölüme sürdü

İHA'nın haberine göre, Batman Ek Sanayi Sitesi’nde bir tankerde kaynak sırasında gaz sıkışması meydana geldi. Sıkışma ile birlikte tanker kasasından dumanlar yükseldiğini gören tanker sürücüsü canını hiçe sayarak patlama ihtimaline karşı hızlı bir şekilde tankeri sanayi dışına çıkarmaya çalıştı.

Tankeri sanayi dışına çıkarmaya çalıştığı sırada meydana gelen patlamada tankerin kapağı metrelerce yükseğe fırlarken tankerde yangın çıktı.

İsmi öğrenilemeyen tanker sürücüsü yara almadan kurtulurken büyük bir facianın da önüne geçti.

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