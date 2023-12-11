Kahramanmaraş etkili sağanak yağış altında

Kahramanmaraş kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına girdi. Yağan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

KAYNAK: İHA
Kahramanmaraş etkili sağanak yağış altında

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok dere ve çay suları taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Sağanak yağış, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tekir, Ilıca, Çağlayan, Döngel, Şahinkası, Kurucuova ve Çukurhisar Mahallelerinin yanı sıra Fırnız mevkiinde etkili oldu. Dulkadiroğlu ilçesinde kırsalda yer alan arı kovanları da sular altında kaldı.

aw096258-02.jpgÇağlayancerit ilçesinin Helete Mahallesi'nde Göksu çayı taşarak tarım arazileri sular altında kaldı.

Öte yandan, Onikişubat ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sır Barajı'nın ayağında yer alan tarım arazileri de sulardan etkilendi. Tekir bölgesinde ise tarım arazileri aynı şekilde sular altında kaldı.

aw096258-03.jpgSağanak şehir merkezinde de etkili oldu. Karayollarında oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Birçok noktadaki kanalizasyon kapaklarında taşkınlar oluştu.

aw096258-04.jpgİl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri bölgelerindeki olumsuzlukları ilgili kurumlara iletti. Kentte yağmur devam ediyor.

aw096258-05.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti Ekonomi
Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti
Fenerbahçe TFF'ye gönderdiği mektubu açıkladı Spor
Fenerbahçe TFF'ye gönderdiği mektubu açıkladı
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sobayı tinerle yakmak isteyen çocuk hayatını kaybetti Yaşam
Sobayı tinerle yakmak isteyen çocuk hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Taşlar, sopalar havada uçuştu Gündem
Arazi anlaşmazlığı kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Taşlar, sopalar havada uçuştu
İsrail saldırılar sonucu Gazze'de ölenlerin sayısı 18 bini aştı Dünya
İsrail saldırılar sonucu Gazze'de ölenlerin sayısı 18 bini aştı