Kahramanmaraş yerle bir olduktan sonra binalara zemin artı 4 kat sınırlaması getirildi

6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ta deprem öncesi zemin artı 10 kat binalara izin veriliyordu. Artık temeli atılacak binaların en fazla zemin artı 4 kat olacağı açıklandı. Kahramanmaraş yerle bir olduktan sonra, imar barışı yapıp binlerce insan öldükten sonra bu kararın alınması tepki topladı.

KAYNAK: DHA
Kahramanmaraş yerle bir olduktan sonra binalara zemin artı 4 kat sınırlaması getirildi

Depremlerde Kahramanmaraş’ın en çok hasar alan şehrin merkeziyle ilgili yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin imar ve inşası noktasında çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

MERKEZ EN FAZLA ZEMİN ARTI 4 KATLI BİNA OLACAK

Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla temeli yarın atılacak proje kapsamında merkezde yüksek katlı binalara izin verilmeyecek.

Dünyanın en saçma binası olarak anılan ve geçen yıl yıkılan 18 katlı İl Özel İdare Binası dışında merkezde kot farkıyla birlikte zemin artı 10 kata kadar olan binalar artık yerini zemin artı 4 katlı binalara bırakacak.

Yeni projeyle İsmetpaşa Mahallesi’nde zemin artı 4 kat, Hükümet Bulvarı’nda zemin artı 3 kat ofis ve iş yeri Azerbaycan Mahallesi (Hayrullah Mahallesi) zemin artı 4 kat konut olacak.

Şehrin yeniden imar ve inşası için zeminin nasıl olduğunun belirlenmesi açısından kapsamlı bir çalışma yapıldığını kaydeden Güngör, şöyle konuştu:

* Zemin etüt çalışmalarının ardından projeler hayata geçirilmeye başlandı. Bir taraftan kalıcı konutlarımız yükselirken bir taraftan tamamlanan köy evlerinin teslimi yapılıyor. Şehir merkezimizde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve paydaş kurumlarımız iş birliğiyle kentsel tasarım çalışması hayata geçiriliyor.

* 10 Ağustos Perşembe günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla Kahramanmaraş Merkez Kentsel Dönüşüm projesinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Saat 13.00’da yapılacak bu törene tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Kentsel tasarım projemiz bu alandan başlayıp genişleyerek devam edecek. Yeni Kahramanmaraş’ı el birliğiyle inşa edeceğiz.

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