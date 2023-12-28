Kahramanmaraş’ta 2 zincirleme kaza. 22 aracın karıştı 15 yaralı

Kaynak: DHA
Kahramanmaraş’ta 2 zincirleme kaza. 22 aracın karıştı 15 yaralı
Türkiye, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandığı feci kazanın şokunu yaşarken, yeni bir kaza haberi geldi. Kahramanmaraş’ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada 15 kişi yaralandı.

Elbistan-Göksun yolu üzerindeki Çardak kavşağında meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gelişti. Sabah saatlerinde Sis ve buzlanma nedeniyle aralarında TIR, otomobil ve kamyonetin de olduğu 14 araç birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Öte yandan yolun diğer şeridinde 8 araç karıştığı zincirleme bir kaza daha yaşandı. Bu kazada da 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

kahramanmarasta-2-zincirleme-kaza-15-yarali-yenicag4.jpg

kahramanmarasta-2-zincirleme-kaza-15-yarali-yenicag3.jpg

kahramanmarasta-2-zincirleme-kaza-15-yarali-yenicag2.jpg

kahramanmarasta-2-zincirleme-kaza-15-yarali-yenicag1.jpg

İlgili Haberler
10 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrasında 6 sürücü gözaltına alındı
Mersin'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü 6 kişi de yaralandı
Mersin'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü 6 kişi de yaralandı
Kuzey Marmara otoyolu'nda kaza: 10 ölü 57 yaralı
Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Son Haberler
Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün yeni aşkı oldu Magazin
Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün yeni aşkı oldu
Muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklandı. Muavini neden ezdiğini açıkladı Gündem
Muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklandı. Muavini neden ezdiğini açıkladı
Gereğini yapan Ahmet Hakan özerklik isteyen HÜDAPAR'ın avukatı oldu Gündem
Gereğini yapan Ahmet Hakan özerklik isteyen HÜDAPAR'ın avukatı oldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun acı rakamı açıkladı 'Milyonlarca emekli ve işçinin cebine giren ücret cayır cayır yanacak Ekonomi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun acı rakamı açıkladı 'Milyonlarca emekli ve işçinin cebine giren ücret cayır cayır yanacak
Erdoğan ‘Üs bölgelerin alt yapısı baharda tamamlanacak’ dedi Gündem
Erdoğan ‘Üs bölgelerin alt yapısı baharda tamamlanacak’ dedi
Kadının cansız bedeni denizden çıktı Gündem
Kadının cansız bedeni denizden çıktı
İç çamaşırı ile yatmak sağlığa zarar veriyor mu? İşte yanıtı… Sağlık
İç çamaşırı ile yatmak sağlığa zarar veriyor mu? İşte yanıtı…