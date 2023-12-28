Kahramanmaraş’ta 2 zincirleme kaza. 22 aracın karıştı 15 yaralı

Elbistan-Göksun yolu üzerindeki Çardak kavşağında meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gelişti. Sabah saatlerinde Sis ve buzlanma nedeniyle aralarında TIR, otomobil ve kamyonetin de olduğu 14 araç birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Öte yandan yolun diğer şeridinde 8 araç karıştığı zincirleme bir kaza daha yaşandı. Bu kazada da 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.