Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İHA
Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobil,, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine ardından karşı yönden gelen bir başka araca çarptı.

Bu sırada köprü altındaki 3 araç daha kazaya karıştı.

Zincirleme kazada 23 yaşındaki Mehmet Filiz ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin ise cenazeleri, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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