10 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrasında 6 sürücü gözaltına alındı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza sonrasında 6 araç sürücüsünün gözaltına alındığı açıklandı.

Sabah sisin etkili olduğu saatlerde meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonrasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği 59 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Kaza sonrasında otoyolda İstanbul yönüne ulaşım dururken Sakarya Valisi ilk belirlemelere göre bir otomobilin, TIR’a çarpmasından dolayı kazanın gerçekleştiğini açıkladı.

Bölgeden gelişmeleri aktaran muhabirler ise kazanın sis nedeni ile görüş mesafesinin düşmesinden sonra gerçekleştiğini öne sürdü.