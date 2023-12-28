10 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrasında 6 sürücü gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
10 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrasında 6 sürücü gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Kaza sonrasında 6 sürücünün gözaltına alındığı açıklandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza sonrasında 6 araç sürücüsünün gözaltına alındığı açıklandı.

Sabah sisin etkili olduğu saatlerde meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonrasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği 59 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Kaza sonrasında otoyolda İstanbul yönüne ulaşım dururken Sakarya Valisi ilk belirlemelere göre bir otomobilin, TIR’a çarpmasından dolayı kazanın gerçekleştiğini açıkladı.

Bölgeden gelişmeleri aktaran muhabirler ise kazanın sis nedeni ile görüş mesafesinin düşmesinden sonra gerçekleştiğini öne sürdü.

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