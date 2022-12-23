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Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 02:02
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Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19'da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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