﻿Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19'da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19'da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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