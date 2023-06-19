Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

(İHA) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin saati 04.21 olarak kaydedilirken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.