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Adli Tıp Uzmanları Derneği: Sadece Kahramanmaraş'ta 425 mezar yeri yeniden açıldı

Deprem bölgelerinden Kahramanmaraş'ta 425 kişinin mezarının yeniden açıldığı belirten Adli Tıp Uzmanları Derneği, ölen vatandaşların kimliklendirimlesinde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 18:56
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Kahramanmaraş'ta 425 mezar yeniden açıldı iddiası

Adli Tıp Uzmanları Derneği: Sadece Kahramanmaraş'ta 425 mezar yeri yeniden açıldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde en az 46.104 kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonrasında, bölgeye yardımın geç ulaştığına dönük çok sayıda tepki de ortaya çıktı. Kimi şehirlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, kefenlenmeden toplu şekilde defnedildi.

Bu süreç boyunca da defnedilen vatandaşların kimliklerinin tespitinde bazı hataların meydana geldiği iddiaları ortaya çıktı.

"ÖLENLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİNDE SIKINTILAR YAŞANDI"

Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin deprem bölgesine yönelik hazırladığı rapor, ölenlerin kimliklendirilmesinde yaşanan sıkıntıyı ortaya koydu. Kayıtlardaki farklılık nedeniyle sadece Kahramanmaraş'ta 425 kişinin mezarının yeniden açıldığı iddia edildi.

6 DEPREM İLİNDE İNCELEMELERDE BULUNULDU

Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları rapor haline getirdi. ATUD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ile Prof. Dr. Ümit Biçer, Doç. Dr. Abdulkadir Yıldız ve Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün ziyaret ve çalışmaları sonucu hazırlandı. Adana, Osmaniye, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Antep illerini ziyaretleri sonucu hazırlandı.

Raporda dikkat çeken detaylar şöyle:

- Birçok ilde ölü muayenesinde adli tıp uzmanı olmayan hekimlerin görev aldığı, bu muayenelerde ve örneklemede sorunlar yaşandığı tespit edildi.

- İskenderun’da kimliği meçhul cenaze sayısı yüzde 5’ten az olduğu belirtildi.

- Maraş’a 22 Şubat’ta yapılan ziyarette ilk günlerde getirilen kimliksiz cenazelerin defnedildiği yerler ile mezarlık görevlilerinin kayıtları arasındaki farklılık nedeniyle 425 mezar yeniden açıldı. Kimliklendirme için yeniden örnek alınmaya başlandı.

- Ölü sayısının yüksek olduğu Antakya’da ölü muayene işlemleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsü ve Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapıldı. Ölüler hastanede ve bahçede açık alanda bekletildi. Karanlıkta ve yeterli aydınlatma olmaksızın depremzedelerin bulabildikleri araçlarıyla getirdiği sahipli cesetlere savcılarla birlikte ölü muayenesi yapıldı.

- Antakya’da İlk iki hafta cenazeler, beyanlarına göre “yakınlarına” teslim edildi. DNA örneği alınmadı. İkinci haftada Antakya merkezde yaklaşık 650 kişinin DNA ile kimliklendirmesi yapıldı. Halen 3 binin üzerinde cenaze bulunuyor. Bu oran yapılan ölü muayene sayısının yüzde 10-15’i kadar.

- Raporda "Defin işlemleri bitmeden fethi kabir işlemlerine başlandığı gözlemlendi. Sahipli ya da sahipsiz tüm ölülerden kimliklendirme için uygun örnekler alınmalı" denildi.

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