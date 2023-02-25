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  • AKP'li Belediye Başkanı depremzedelerin cenaze namazının kılınması ile övündü. Sunucu Mehmet Akif Ersoy bile isyan etti

AKP'li Belediye Başkanı depremzedelerin cenaze namazının kılınması ile övündü. Sunucu Mehmet Akif Ersoy bile isyan etti

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremde hayatını kaybedenlerin cenaze namazlarının kılınması ile övünmesi tepki çekti. Gürkan’ın canlı yayında söylediği sözler sonrası Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy isyan etti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:31
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AKP'li Belediye Başkanı depremzedelerin cenaze namazının kılınması ile övündü

AKP'li Belediye Başkanı depremzedelerin cenaze namazının kılınması ile övündü. Sunucu Mehmet Akif Ersoy bile isyan etti
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Hatası olan herkesin hatasının bedelini ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir keşkemin olmadığını bütün Malatya bilir” yanıtını verdi.

Gürkan, HaberTürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.

Gürkan şöyle konuştu:

“Deprem olduktan hemen sonra gerek valilikte oluşturulan kriz masası ve depremle enkaz altında kalanlara müdahale, depremin yaraların sarılması noktasında büyükşehir belediyemizin bu konuda iyi bir ekibi olduğunu biliyorum. Gerçekten kontrol altına aldı, müdahale etti. Ancak enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkartma durumunda olan belediyemizin arama kurtarma ekipleri enkaz altında kaldı. Hava şartları, tipi, Kayseri, Adana bağlantısı yolu kapalı. Sadece şehrimizin doğuda Elazığ’a açılan kapısı var. Malatya Belediyesi’nin organizasyonu noktasında gıda ve marketlerde bütün depoları bütün vatandaşlarımıza tevdi ettiler.

Kış şartları ağır, tünelin çökmesi, demiryolu köprüsünün zarar görmesi ve Kayseri karayolunun zarar görmesi. Müdahale ve yardımda tabii ki gecikme olabilir. Deprem olduktan yarım saat sonra sayın Cumhurbaşkanımız ilk depremle ilgili malumatı aldı. 130 binamız yıkılmıştı. Şehrimizin arama kurtarma ekipleri yetiyordu. 13.24’deki deprem herkesi depremzede etti. Malatyalı hemşehrilerimle onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepisi bir canı kurtarma noktasında -20 derecede canhıraş mücadele etti."

“VAY HALİMİZE”

Gürkan’ın “Bütün cenazelerimizin cenaze namazları kılınmıştır; kendi inanç değerlerimize uygun şekilde defnedilmiştir” sözleri ise tepki çekti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy da Gürkan’a “Cenaze defnetmeyi başarı olarak gördüğümüz bir yerdeysek vay halimize” diyerek tepki gösterdi.

 

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