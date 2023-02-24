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Depremde ölenlerin cenaze namazlarını kıldıkları için bunu başarı olarak gören belediye başkanı var

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan “Bütün cenazelerimizin cenaze namazları kılınmıştır; kendi inanç değerlerimize uygun şekilde defnedilmiştir.” dedi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 21:00
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ‘Bütün cenazelerimizin namazları kılınmıştır’ açıklamasına Mehmet Akif Ersoy’dan tepki “Cenaze defnetmeyi başarı olarak gördüğümüz bir yerdeysek vay halimize”

Depremde ölenlerin cenaze namazlarını kıldıkları için bunu başarı olarak gören belediye başkanı var
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Bu açıklamaya tepki gösteren Gazeteci Mehmet Akif Ersoy “Çok özür diliyorum ama Cenaze defnetmeyi başarı olarak gördüğümüz bir yerdeysek vay halimize” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi.

Hatası olanların bedelini ödemesi gerektiğini söyleyen Gürkan, "20 yıla yakın olan belediye başkanlığım sürecinde bütün kararlarım mecliste oy birliğiyle alınmıştır. 20 yıldan beri mahkemenin önünden geçen bir tane teknik elemanım, mühendisim yoktur. Tabii ki eksiklikler olabilir, yanlışlıklar olabilir, bununla ilgili adli teşkilatımız gerekli soruşturmayı yapıyorlar" diye konuştu.

Selahattin Gürkan'ın HaberTürk canlı yayınındaki açıklamaları şu şekilde:

"Deprem olduktan hemen sonra gerek valilikte oluşturulan kriz masası ve depremle enkaz altında kalanlara müdahale, depremin yaraların sarılması noktasında büyükşehir belediyemizin bu konuda iyi bir ekibi olduğunu biliyorum. Gerçekten kontrol altına aldı, müdahale etti. Ancak enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkartma durumunda olan belediyemizin arama kurtarma ekipleri enkaz altında kaldı. Hava şartları, tipi, Kayseri, Adana bağlantısı yolu kapalı. Sadece şehrimizin doğuda Elazığ'a açılan kapısı var. Malatya Belediyesi'nin organizasyonu noktasında gıda ve marketlerde bütün depoları bütün vatandaşlarımıza tevdi ettiler.

Kış şartları ağır, tünelin çökmesi, demiryolu köprüsünün zarar görmesi ve Kayseri karayolunun zarar görmesi. Müdahale ve yardımda tabii ki gecikme olabilir. Deprem olduktan yarım saat sonra sayın Cumhurbaşkanımız ilk depremle ilgili malumatı aldı. 130 binamız yıkılmıştı. Şehrimizin arama kurtarma ekipleri yetiyordu. 13.24'deki deprem herkesi depremzede etti. Malatyalı hemşehrilerimle onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepisi bir canı kurtarma noktasında -20 derecede canhıraş mücadele etti.

Şu anda 90 bine yakın tespit edilen ağır hasarlı ve yıkılmış durumda. Buna baktığımız zaman ölüm sayısı 2 bin 300 civarında. 10 vilayet içerisinde belki de en büyük hasarı gören Malatya'dır. Binaların bana göre eski olmasına rağmen, çoğu eski binalar yıkıldı, yeni binalar da var. Birinci depremle birlikte vatandaşın evlerini terk etmiş olması, ölü sayımızın artmamasına neden olan en büyük sebeplerdir diye ifade etmek istiyorum."

"HATASI OLAN HERKES BEDELİNİ ÖDEMELİ"

"2004 yılından beri belediye başkanıyım. Şu ana kadar geçen zaman içerisinde hiçbir 'keşke'si olmayan belediye başkanıyım. 2004'de geldiğimde eski Malatya'da koruma amaçlı imar planını yaptım. Akabinde oradaki yatay mimari diye tabir ettiğimiz mimarinin imar uygulamasını yaptık. 2014'e kadar 15 bin nüfuslu belediyeydik. Bu dönemde özellikle de imar konularında, şunun altını çizerek söyleyeyim; benim bütün meclis kararlarım oybirliği ile geçmiştir. 20 yıla yakın belediye başkanlığı dönemimde, ilk dönem bağımsızdı, üç dönem AK Parti'de görevimi deruhte etmeye çalışıyorum.

Yıkılan binalarla ilgili eskiden yapılmış, ruhsatlandırılmış, deprem yönetmeliği öncesinde yapılan binalar var. 7,7 ve 7.6 şiddetinde 9 saat arayla deprem oluyor. Malatya'ya 80-90 kilometrelik bir mesafede. Bu anlamda Malatya'nın bina stoklarının da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Malatya'nın bina stoklarının da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hatası olanın herkesin bedelini ödenmesinin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Geçmiş dönemde Bostanbaşı tarım arazisinin imara açılmaması gerekirdi. O dönemlerde 14 tane belediye var. Küçük küçük kasaba belediyeleri."

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